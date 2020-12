தேசிய செய்திகள்

சீரம் நிறுவனம், பாரத் பயோடெக்கின் அவசரகால தடுப்பூசி பயன்பாட்டிற்கான விண்ணப்பம் நிராகரிப்பு தகவல் தவறானது- சுகாதார துறை + "||" + The media report about the rejection of Serum Institute and Bharat Biotech's emergency use authorisation of vaccine is fake: Ministry of Health & Family Welfare

