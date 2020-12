தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக சட்டப் பேரவையில் பசுவதை தடுப்பு மசோதா நிறைவேற்றம் + "||" + Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill-2020 passed in the State Assembly.

