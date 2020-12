உலக செய்திகள்

தான் பதவியேற்றதும் முதல் 100 நாட்களில் 10 கோடி அமெரிக்கர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்படும் - ஜோ பைடன் சூளுரை + "||" + Joe Biden Vows 100 Million COVID-19 Vaccinations In US In First 100 Days

