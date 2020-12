மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி ஆயத்த பணிகள் தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + In TamilNadu Corona vaccine preparations are intensified Information from the Secretary of Health

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி ஆயத்த பணிகள் தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்