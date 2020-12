தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 31,522 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + With 31,522 new COVID19 infections, India's total cases rise to 97,67,372 With 412 new deaths,in the last 24 hours

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 31,522 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி