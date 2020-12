சினிமா செய்திகள்

சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா உயிரிழந்த வழக்கில் அவரது கணவர் ஹேம்நாத் மற்றும் உறவினர்களுக்கு சம்மன் அளித்து விசாரிக்க காவல்துறை முடிவு + "||" + Police have summoned her husband Hemnath and relatives in connection with the death of iconic actress Chitra.

