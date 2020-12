தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் புதிய வகை மலேரியா பரவல் தடுத்து நிறுத்தம்; சுகாதார மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Prevention of the spread of new types of malaria in Kerala; Health Minister

கேரளாவில் புதிய வகை மலேரியா பரவல் தடுத்து நிறுத்தம்; சுகாதார மந்திரி அறிவிப்பு