மாநில செய்திகள்

பள்ளிகளை திறப்பதற்கான சாத்தியமில்லை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + It is not possible to open schools - Minister Senkottayan

பள்ளிகளை திறப்பதற்கான சாத்தியமில்லை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்