தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெறக்கூடாது என்ற மத்திய அரசின் நிலைபாட்டை நாங்கள் கடுமையாக கண்டிக்கின்றோம் - அகாலி தளம் + "||" + We strongly condemn the Central government's stand of not taking back the black laws Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal

வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெறக்கூடாது என்ற மத்திய அரசின் நிலைபாட்டை நாங்கள் கடுமையாக கண்டிக்கின்றோம் - அகாலி தளம்