மாநில செய்திகள்

மனித உரிமையை மனிதர் பெறும் வரை உரிமைப் போர் தொடரட்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Let the struggle for the rights of the peasants continue until man gets human rights - MK Stalin

மனித உரிமையை மனிதர் பெறும் வரை உரிமைப் போர் தொடரட்டும் - மு.க.ஸ்டாலின்