உலக செய்திகள்

ஒப்பந்தங்கள் எதுவும் இன்றி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து இங்கிலாந்து வெளியேற வாய்ப்பு - பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் + "||" + Brexit: Boris Johnson warns of 'strong possibility' of no trade deal with EU

ஒப்பந்தங்கள் எதுவும் இன்றி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து இங்கிலாந்து வெளியேற வாய்ப்பு - பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்