மாநில செய்திகள்

ரஜினிகாந்த் கட்சியை ஆரம்பித்து தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளட்டும் அதன்பிறகு அவரை பற்றி கருத்து கூறுகிறேன் - பிரேமலதா விஜயகாந்த் + "||" + Let Rajinikanth start the party and tour all over Tamil Nadu Premalatha Vijayakand

ரஜினிகாந்த் கட்சியை ஆரம்பித்து தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளட்டும் அதன்பிறகு அவரை பற்றி கருத்து கூறுகிறேன் - பிரேமலதா விஜயகாந்த்