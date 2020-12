மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா வீட்டை நினைவு இல்லமாக மாற்ற சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Officials led by Chennai District Collector Seethalakshmi inspect Jayalalithaa's house to be turned into a memorial house

