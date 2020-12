கிரிக்கெட்

உடற்தகுதி தேர்வில் பேட்ஸ்மேன் ரோகித் சர்மா தேர்வு ; தனி விமானம் மூலம் ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார் + "||" + Rohit Sharma passes fitness test at NCA and will travel to Australia

உடற்தகுதி தேர்வில் பேட்ஸ்மேன் ரோகித் சர்மா தேர்வு ; தனி விமானம் மூலம் ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார்