சினிமா செய்திகள்

ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள்: பல்வேறு கெட்டப்புகளில் வாழ்த்து சொல்ல வந்த ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Rajinikanth's birthday: Fans who came to greet at various buildings Returned disappointed.

ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள்: பல்வேறு கெட்டப்புகளில் வாழ்த்து சொல்ல வந்த ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்