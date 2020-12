சினிமா செய்திகள்

பிறந்த‌நாள் வாழ்த்து: பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோருக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நன்றி + "||" + Happy Birthday: Actor Rajinikanth thanks PM Modi and others

பிறந்த‌நாள் வாழ்த்து: பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோருக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நன்றி