தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் வினோத மர்ம நோய்:அரிசியில் கலந்திருந்த பூச்சிக்கொல்லிகளே காரணம் ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Eluru mystery illness: In food samples such as vegetables, NIN detected herbicides which are incidental to the study.

ஆந்திராவில் வினோத மர்ம நோய்:அரிசியில் கலந்திருந்த பூச்சிக்கொல்லிகளே காரணம் ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்