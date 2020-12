தேசிய செய்திகள்

3 ஆயிரம் பேருக்கு அரை மணிநேரத்தில் சுவையான உணவு; டெல்லியில் அசத்தும் விவசாயிகள் + "||" + Delicious food in half an hour for 3 thousand people; Awesome farmers in Delhi

3 ஆயிரம் பேருக்கு அரை மணிநேரத்தில் சுவையான உணவு; டெல்லியில் அசத்தும் விவசாயிகள்