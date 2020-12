தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கொரோனா தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்படும் - பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு + "||" + COVID vaccine will be provided free of cost in the state: Kerala CM Pinarayi Vijayan

