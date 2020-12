சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக நைலான் முக கவசத்துக்கு 80 சதவீத செயல்திறன்; விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Which masks give you the best protection?

கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக நைலான் முக கவசத்துக்கு 80 சதவீத செயல்திறன்; விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு