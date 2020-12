தேசிய செய்திகள்

முப்படைகளிலும் பணியாற்றிய வீரர் ‘சதம்’ அடித்தார் வாழ்த்துகள் குவிந்தன + "||" + World War II Veteran, The Only Indian To Serve In Army, Navy & Air Force, Turns 100

முப்படைகளிலும் பணியாற்றிய வீரர் ‘சதம்’ அடித்தார் வாழ்த்துகள் குவிந்தன