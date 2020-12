மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்தநாளில் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை திறக்க வாய்ப்பு - பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + M.G.R. Opportunity to open Jayalalithaa memorial on her birthday - Public Works Department officials informed

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்தநாளில் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை திறக்க வாய்ப்பு - பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல்