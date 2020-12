மாநில செய்திகள்

உயிரே போனாலும் தேர்தலை சந்திப்பேன் எனக்கூறிய ரஜினி, பிறந்தநாளன்று கூட மக்களை சந்திக்கவில்லை - விஜய பிரபாகரன் + "||" + Rajini who said that he will face the election even if he dies, did not meet the people even on his birthday - Vijaya Prabhakaran

உயிரே போனாலும் தேர்தலை சந்திப்பேன் எனக்கூறிய ரஜினி, பிறந்தநாளன்று கூட மக்களை சந்திக்கவில்லை - விஜய பிரபாகரன்