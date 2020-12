தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தாக்குதல்: 19-வது நினைவு தினம் - பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி + "||" + Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh pay tributes to those who lost their lives in 2001 Parliament attack.

