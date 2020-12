உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் காந்தி சிலை அவமதிப்பு + "||" + Insult of the Gandhi statue in the struggle against agricultural laws in the US

அமெரிக்காவில் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் காந்தி சிலை அவமதிப்பு