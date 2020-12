தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் போர்நிறுத்த ஒப்பந்த விதிகளை மீறி பாகிஸ்தான் படைகள் தாக்குதல்; இந்தியா பதிலடி + "||" + Pakistani forces attack in violation of ceasefire agreement in Kashmir; India retaliates

