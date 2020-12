உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இன்று முதல் மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Covid: First round of US vaccinations to begin on Monday

அமெரிக்காவில் இன்று முதல் மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி