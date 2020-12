தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான 3-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது + "||" + Kerala: People stand in queues to cast their votes in the third phase of local body elections; visuals from a polling station in Malappuram

கேரளாவில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான 3-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது