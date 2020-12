மாநில செய்திகள்

ரூ.19,955 கோடியில் 18 புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்தானது + "||" + 19,955 crore The Memorandum of Understanding for 18 new business projects was signed in the presence of Chief Minister Palanisamy

ரூ.19,955 கோடியில் 18 புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்தானது