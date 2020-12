உலக செய்திகள்

அடுத்த நான்கு முதல் ஆறு மாதங்கள் கொரோனா தொற்றின் மோசமான காலமாக இருக்கக்கூடும்- பில் கேட்ஸ் எச்சரிக்கை + "||" + Next Four To Six Months Could Be Worst Of Pandemic Warns Bill Gates

அடுத்த நான்கு முதல் ஆறு மாதங்கள் கொரோனா தொற்றின் மோசமான காலமாக இருக்கக்கூடும்- பில் கேட்ஸ் எச்சரிக்கை