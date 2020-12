உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் டுவிட்டரில் தகவல் + "||" + Corona vaccination campaign begins in US - US President Trump on Twitter

அமெரிக்காவில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் டுவிட்டரில் தகவல்