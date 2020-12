உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் வான்தாக்குதல் தலீபான் பயங்கரவாதிகள் 18 பேர் கொன்று குவிப்பு + "||" + Scores killed after Taliban attacks on military checkpoints in Kandahar

ஆப்கானிஸ்தானில் வான்தாக்குதல் தலீபான் பயங்கரவாதிகள் 18 பேர் கொன்று குவிப்பு