மாநில செய்திகள்

வருகிற சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யத்துக்கு புதுவையில் மட்டும் ‘டார்ச் லைட்’ சின்னம்அ.ம.மு.க.வுக்கு ‘பிரஷர் குக்கர்’ சின்னம் ஒதுக்கீடு + "||" + The ‘torch light’ symbol is the only new addition to the makkal nedhi mayyam in the coming assembly elections

வருகிற சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யத்துக்கு புதுவையில் மட்டும் ‘டார்ச் லைட்’ சின்னம்அ.ம.மு.க.வுக்கு ‘பிரஷர் குக்கர்’ சின்னம் ஒதுக்கீடு