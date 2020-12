தேசிய செய்திகள்

அடுத்த கல்வியாண்டு எவ்வாறு திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது? மத்திய கல்வி மந்திரி விளக்கம் + "||" + How is the next academic year planned? Interpretation by the Union Minister of Education

அடுத்த கல்வியாண்டு எவ்வாறு திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது? மத்திய கல்வி மந்திரி விளக்கம்