உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி போடத்தொடங்கியதும் புதிய உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ்; லண்டனில் 3 அடுக்கு ஊரடங்கு + "||" + New variant of coronavirus identified in UK; London in Tier 3 lockdown

தடுப்பூசி போடத்தொடங்கியதும் புதிய உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ்; லண்டனில் 3 அடுக்கு ஊரடங்கு