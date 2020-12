உலக செய்திகள்

ரஷியா ஆயுதங்களை வாங்கும் துருக்கிக்கு டிரம்ப் பொருளாதார தடை ; இந்தியாவுக்கு எச்சரிக்கை + "||" + US sanctions on Turkey is a warning to India over buying defense equipment from Russia

ரஷியா ஆயுதங்களை வாங்கும் துருக்கிக்கு டிரம்ப் பொருளாதார தடை ; இந்தியாவுக்கு எச்சரிக்கை