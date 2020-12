மாநில செய்திகள்

அதிமுக நினைத்திருந்தால் குடியுரிமைச் சட்டம் நிறைவேறி இருக்காது - திண்டுக்கல் பிரசார கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + If AIADMK had thought that citizenship law would not have been passed - MK Stalin's speech at the Dindigul campaign meeting

அதிமுக நினைத்திருந்தால் குடியுரிமைச் சட்டம் நிறைவேறி இருக்காது - திண்டுக்கல் பிரசார கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு