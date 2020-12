தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் மேலும் 1,354- பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Uttar Pradesh reported 1354 new #COVID19 cases, 1852 discharges and 20 deaths in the last 24 hours.

உத்தர பிரதேசத்தில் மேலும் 1,354- பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு