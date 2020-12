மாநில செய்திகள்

விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு ‘மக்கள் அனைவரும் தார்மீக ஆதரவை தர வேண்டும்’ - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + ‘All people must give moral support’ to the peasant struggle - MK Stalin

