மாநில செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த 16 பேர் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரண நிதி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Struck by electricity Family of 16 victims Rs 3 lakh relief fund each - Chief Minister Palanisamy's order

மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த 16 பேர் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரண நிதி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு