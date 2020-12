தேசிய செய்திகள்

புற ஊதா எல்.இ.டி.க்கள் கொரோனாவை எளிதில் கொல்லும்-ஆய்வில் தகவல் + "||" + Ultra Violet-Emitting LED Lights Can Kill Novel Coronavirus, Say Scientists

புற ஊதா எல்.இ.டி.க்கள் கொரோனாவை எளிதில் கொல்லும்-ஆய்வில் தகவல்