உலக செய்திகள்

"தற்கொலை எண்ணம் உள்ளவர்களே என்னிடம் வாருங்கள்" 9 பேரை கொலை செய்த கொலைகாரனுக்கு மரண தண்டனை + "||" + Japan: Twitter killer Takahiro Shiraishi sentenced to death over serial murders of people he dismembered

"தற்கொலை எண்ணம் உள்ளவர்களே என்னிடம் வாருங்கள்" 9 பேரை கொலை செய்த கொலைகாரனுக்கு மரண தண்டனை