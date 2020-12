தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் உள்ள போர் நினைவிடத்தில் மலர்வளையம் வைத்து பிரதமர் மோடி மரியாதை + "||" + Prime Minister Narendra Modi pays tribute to the fallen soldiers at National War Memorial on the 50th-anniversary of the 1971 India-Pakistan war

