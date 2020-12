உலக செய்திகள்

நாடு தவறான திசையை நோக்கிச் செல்வதாக நம்பும் 77% பாகிஸ்தானியர்கள் -ஆய்வில் தகவல்

77 per cent Pakistanis believe country heading towards wrong direction, financial situation weak: Survey

