மாநில செய்திகள்

ரஜினியோடு கூட்டணி அமைந்தால் யார் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்? கமல்ஹாசன் பதில் + "||" + If there is an alliance with Rajini Who is the Chief Ministerial candidate? Kamalhasan replied

ரஜினியோடு கூட்டணி அமைந்தால் யார் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்? கமல்ஹாசன் பதில்