தேசிய செய்திகள்

4ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றைகள் ஏலம் விட முடிவு - மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் + "||" + Cabinet approves next round of spectrum auction, to be held in March

4ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றைகள் ஏலம் விட முடிவு - மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்