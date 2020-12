மாநில செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளில் முறைகேடு புகார்: உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ. செந்தில் பாலாஜி வழக்கு + "||" + Complaint of malpractice in voter list revision process: DMK MLA in High Court Senthil Balaji case

வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளில் முறைகேடு புகார்: உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ. செந்தில் பாலாஜி வழக்கு