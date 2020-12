தேசிய செய்திகள்

யாரும் என்னை விலைக்கு வாங்க முடியாது - மம்தா பானர்ஜிக்கு அசாதுதீன் ஒவைசி பதிலடி + "||" + "No Man Can Buy Asaduddin Owaisi": His Retort To Mamata Banerjee

யாரும் என்னை விலைக்கு வாங்க முடியாது - மம்தா பானர்ஜிக்கு அசாதுதீன் ஒவைசி பதிலடி