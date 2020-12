மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி கண்டிப்பாக வரும்; அதுவரை நாம் கவனமாக இருக்கவேண்டும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + The vaccine will definitely come; Until then we have to be careful - Health Secretary Radhakrishnan

