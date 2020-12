தேசிய செய்திகள்

சசிகலா விடுதலை நாளன்று, பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் கர்நாடக உளவுத்துறை சிறை நிர்வாகத்திற்கு அறிக்கை + "||" + Sasikala's release day , the procedures to be followed Report to the Karnataka Intelligence Prison Administration

சசிகலா விடுதலை நாளன்று, பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் கர்நாடக உளவுத்துறை சிறை நிர்வாகத்திற்கு அறிக்கை